26 Aralık 2025 Cuma
Spor

Real Madrid'de dev plan: Vinicius yerine Haaland

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımın Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un ayrılması durumunda elde edilecek gelirle Erling Haaland'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Real Madrid'de dev plan: Vinicius yerine Haaland
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı dev bir B planı hazırladı.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Vinicius'un özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik teklifler veya sözleşme yenileme sürecindeki belirsizlikler nedeniyle takımdan ayrılması durumunda, elde edilecek devasa bonservis gelirinin doğrudan Erling Haaland için kullanılacağı belirtildi.

Bu transfer hamlesinin sadece bir oyuncu değişikliği değil, aynı zamanda taktiksel bir devrim olması planlanıyor.

Haaland'ın gelişiyle birlikte, şu an merkez forvette görev yapan Kylian Mbappe'nin asıl mevkisi olan sol kanata geçeceği, Norveçli golcünün ise "9 numara" pozisyonuna yerleşeceği kaydedildi. Bu hamleyle Madrid ekibinin, tarihin en korkutucu hücum hatlarından birini kurması hedefleniyor.

