Real Madrid'de dört teknik direktör masaya yatırıldı
Dün akşam Barcelona karşısında tarihi bir mağlubiyet alan Real Madrid'de dört teknik adam gündeme geldi.
El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona karşısında 5-1'lik skorla hezimete uğrayan Real Madrid'de teknik direktör Lopetegui ile yolların ayrılması an meselesi...
İşte zirveden iyice uzaklaşan İspanyol devinde teknik direktör adayları şöyle:
1- Antonio Conte
Real Madrid'de 1 numaralı aday olarak Antonio Conte gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Premier Lig devi Chelsea'nin yollarını ayırdığı İtalyan teknik adam, sezon bitmeden Real'e imza atarsa 9.5 milyon poundluk (Yaklaşık 70 milyon TL) tazminatından vazgeçmiş olacak.
2- Maurico Pochettino
2014 bu yana Premier Lig ekibi Tottenham'ı çalıştıran ve Mayıs'ta 2023'e kadar sözleşmesini uzatan Pochettino da adaylar arasında yer alıyor. Real Madrid'in Arjantinli hocayı göreve getirmek için Tottenham'a 40 milyon pound teklif edeceği ileri sürülüyor.
3- Jose Mourinho
Bu sezon Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Mourinho, Manchester United ile yolları ayrılırsa bir sonraki durağı eski kulübü Madrid olabilir. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımın başında tekrar Mourinho'yu görmek istediği konuşuluyor.
4- Arsene Wenger
Real Madrid'in bir diğer teknik direktör adayı, tam 22 yıl Arsenal'i çalıştıran kurt hoca Arsene Wenger... Fransız futbol adamı, son açıklamasında "Beni 1 Ocak'ta bir takımın başında göreceksiniz" demesi, akıllara Real'in yeni teknik direktörü olabilir mi iddialarını getirdi.
(Skorer)
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