Real Madrid'de dört teknik direktör masaya yatırıldı

El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona karşısında 5-1'lik skorla hezimete uğrayan Real Madrid'de teknik direktör Lopetegui ile yolların ayrılması an meselesi...

İşte zirveden iyice uzaklaşan İspanyol devinde teknik direktör adayları şöyle:

1- Antonio Conte

Real Madrid'de 1 numaralı aday olarak Antonio Conte gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Premier Lig devi Chelsea'nin yollarını ayırdığı İtalyan teknik adam, sezon bitmeden Real'e imza atarsa 9.5 milyon poundluk (Yaklaşık 70 milyon TL) tazminatından vazgeçmiş olacak.

2- Maurico Pochettino

2014 bu yana Premier Lig ekibi Tottenham'ı çalıştıran ve Mayıs'ta 2023'e kadar sözleşmesini uzatan Pochettino da adaylar arasında yer alıyor. Real Madrid'in Arjantinli hocayı göreve getirmek için Tottenham'a 40 milyon pound teklif edeceği ileri sürülüyor.