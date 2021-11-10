Real Madrid'de forvet hedefi: Haaland ve Mbappe

10 Kasım 2021 Çarşamba 08:04 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 08:04

Ocak ayı itibariyle Real Madrid'de transfer çalışmaları başlayacak. Eden Hazard, Isco, Marcelo ve Gareth Bale gibi yıldızları elden çıkaracak olan eflatun-beyazlılar Mbappe ve Haaland hamlelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Mbappe'yi yeni sezon için ocak ayında ikna etmek isteyen Real Madrid, Haaland'ı da bonservisiyle almayı amaçlıyor.

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Kış transfer döneminin yaklaştığı Avrupa futbolunda 2022 Haziran ayında serbest kalacak isimler netleşti. Ocak ayından sonra istedikleri kulüple görüşebilecek olan yıldızların isimleri gözlerden kaçmıyor. Kylian Mbappe, Dybala, Paul Pogba gibi önemli futbolcular ocak ayı itibariyle gelecek teklifleri değerlendirme şansına erişecek. Özellikle Real Madrid-Mbappe konusunda da yeni dönemde gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Öte yandan Di Maria, Rudiger, Insigne, Brozovic, Lacazette gibi ünlü oyuncular da 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek diğer isimler olarak göze çarpıyor.