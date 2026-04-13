13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
  • Real Madrid'de Gonzalo Garcia için karar verildi
Spor

Real Madrid'de Gonzalo Garcia için karar verildi

İspanyol ekibi Real Madrid 22 yaşındaki genç yıldız Gonzalo Garcia ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 15:43
Real Madrid'de Gonzalo Garcia için karar verildi
Real Madrid, yaz transfer döneminde 22 yaşındaki santrforu Gonzalo Garcia ile yollarını ayırabilir.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Garcia, Real Madrid'in gelecek sezon planlamasında yer almıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid, İspanyol santrforu satmayı düşünüyor ve gelecek teklifleri değerlendirecek.

SEZON PERFORMANSI

Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki Gonzalo Garcia, bu sezon şans bulduğu 33 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

ENDRICK KARARI

Öte yandan Real Madrid, şu anda Lyon'da kiralık olarak forma giyen Endrick için tekflileri değerlendirmeyecek. Brezilyalı futbolcunun, performansıyla Real Madrid'in yönetimini ikna ettiği belirtildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.