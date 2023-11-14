Real Madrid'de gündem: Alphonso Davies

Ferland Mendy'yi göndermeyi planlayan Real Madrid, flaş bir ismi gündeme aldı.

Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, 2024 yılının yaz transfer döneminde Alphonso Davies'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Kanadalı sol bekin Bayern ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Davies, Alman devinden gelen yeni sözleşme tekliflerini henüz kabul etmedi.

Real Madrid'in oyuncuyu gelecek sezon makul bir fiyata transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.

Bayern Münih, 23 yaşındaki oyuncuyu MLS ekibi Vancouver'den 14 milyon euroya transfer etmişti.

Öte yandan Kanadalı bek, Bayern Münih formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol pası verdi.