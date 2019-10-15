Real Madrid’de iki sakat birden

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GALATASARAY’IN Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim’de karşılaşacağı Real Madrid, milli maç haftasında iki önemli sakat verdi. Galler ile Hırvatistan arasında oynanan karşılaşmada İspanyol ekibinde forma giyen oyunculardan ikisi sakatlandı. Hırvatistan’ın yıldızı Luka Modric, 89. dakikada geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Rakip takım Galler’in süperstarı Gareth Bale de 90. dakikada sakatlandı. Ancak Bale takımının oyuncu değişikliği hakkı bittiği için sakat sakat oyuna devam etti. Her iki futbolcunun da Galatasaray maçına yetişip yetişmeyecekleri kontroller sonrası belli olacak.