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Spor

Real Madrid'de inanılmaz olay! 3 futbolcu gözaltına alındı

Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun istismar şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

14 Eylül 2023 Perşembe 20:38 - Güncelleme:
Real Madrid'de inanılmaz olay! 3 futbolcu gözaltına alındı
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İspanyol devi Real Madrid'de skandal bir gelişme yaşandı.

Reuters'in haberine göre; Real Madrid'de forma giyen ancak isimleri açıklanmayan 3 genç takım futbolcusu, "çocuk pornosu" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"6 EYLÜL'DE ŞİKAYET YAPILDI"

Öte yandan İspanyol basınından El Confidencial'in haberine göre; tutuklananların altyapı akademisinden, yedek takımdan ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.

REAL MADRİD'DEN ÇOCUK PORNOSU İDDİALARINA YANIT

"Kulübümüz, bir Castilla ve üç Real Madrid C oyuncusunun Whatsapp üzerinden özel bir video yayınladığı şikayetiyle polise ifade verdiğini öğrendi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda önlemlerini alacaktır."

  • Real Madrid oyuncusu
  • İspanyol polisi
  • istismar şüphesi

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