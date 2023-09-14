Real Madrid'de inanılmaz olay! 3 futbolcu gözaltına alındı

İspanyol devi Real Madrid'de skandal bir gelişme yaşandı.

Reuters'in haberine göre; Real Madrid'de forma giyen ancak isimleri açıklanmayan 3 genç takım futbolcusu, "çocuk pornosu" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"6 EYLÜL'DE ŞİKAYET YAPILDI"

Öte yandan İspanyol basınından El Confidencial'in haberine göre; tutuklananların altyapı akademisinden, yedek takımdan ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.

REAL MADRİD'DEN ÇOCUK PORNOSU İDDİALARINA YANIT



"Kulübümüz, bir Castilla ve üç Real Madrid C oyuncusunun Whatsapp üzerinden özel bir video yayınladığı şikayetiyle polise ifade verdiğini öğrendi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda önlemlerini alacaktır."