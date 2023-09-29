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Spor

Real Madrid'de Kroos ve Modric krizi! Yeni rolden memnun değiller

Uzun yıllardır Real Madrid'in orta sahasında güven veren performanslarıyla dikkat çeken Toni Kroos ve Luka Modric, bu sezon yeterince oynamamaktan şikayetçi oldular. Yıldız ikili, aldıkları sürenin az olduğunu düşünüyor. İşte detaylar...

29 Eylül 2023 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Real Madrid'de Kroos ve Modric krizi! Yeni rolden memnun değiller
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İspanya LaLiga devi Real Madrid'in orta sahasında yıllardır birlikte görev alan Luka Modric ve Toni Kroos hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ROLLERİNDEN MEMNUN DEĞİLLER

The Athletic'te yer alan habere göre Luka Modric ve Toni Kroos'un bu sezon Real Madrid'de kendilerine verilen rollerden memnun olmadıkları iddia edildi.

Yeni sezondan itirbaren sadece Atletico Madrid karşısında maça birlikte ilk 11'de başlayan ikilinin halen üst seviyede futbol oynayabileceklerine inandıkları ve daha fazla maça ilk 11'de çıkmak istedikleri ifade edildi.

YAŞ KRİZİ DE BAŞLADI

Toni Kroos ve Luka Modric'in yaşları ile ilgili yorumlardan rahatsız oldukları da söylendi. Toni Kroos'un 33 yaşında olması ve Luka Modric 38 yaşında olmasına rağmen hala bu ikili hala en üst düzeyde rahatlıkla performans verebileceklerini düşünüyor.

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