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Spor

Real Madrid'de Luka Modric için karar verildi!

Real Madrid, 38 yaşındaki yıldız orta sahası Luka Modric için kararını verdi. Eflatun beyazlıların, Hırvat futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

6 Haziran 2024 Perşembe 01:31 - Güncelleme:
Real Madrid'de Luka Modric için karar verildi!
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14 yıldır Real Madrid'de top koşturan Luka Modric'in adresi gelecek sezon da aynı olacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanya devi, 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

REAL MADRID İLE 26 KUPA KAZANDI

2012'de Tottenham'dan kadroya katılan Modric, Real Madrid kariyerinde tam 26 kupa kazandı. Son Şampiyonlar Ligi zaferiyle bu alanda Marcelo ve Karim Benzema gibi isimleri geride bırakan Modric, kulüp rekorunu Nacho ile paylaşıyor.

GERİDE KALAN SEZONDA NE YAPTI?

Modric, geride kalan sezonda 46 maçta görev yaptı. Bu maçların 23'üne ilk 11'de başlayan Modric, 2 gol ve 7 asistle oynadı.

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