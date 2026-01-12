İspanyol devi Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen sona erdi.

İspanyol ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.

İspanyol devi tarafından yapılan açıklamada "Real Madrid, kulüp ile Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak, kendisinin A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildiğini kamuoyuna duyurur. Xabi Alonso, Real Madrid'in bir efsanesi olması ve kulübümüzün değerlerini her zaman en iyi şekilde temsil etmesi nedeniyle tüm madridistaların sevgisini ve takdirini daima üzerinde taşıyacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, bu süre boyunca gösterdiği çalışma ve özveri için Xabi Alonso'ya ve tüm teknik ekibine teşekkür eder; hayatlarının bu yeni döneminde kendilerine bol şans dileriz." ifadeleri yer aldı

Geçtiğimiz Mayıs ayında kulübün efsaneleşen Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, göreve uzun yıllar eflatun-beyazlı formayı terletmiş olan Xabi Alonso'yu getirmişti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'i tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan; Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda da zafere uzanan Xabi Alonso ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.

REAL MADRID PERFORMANSI

İspanyol teknik adam Real Madrid'in başında 28 resmi maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.