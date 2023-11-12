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Spor

Real Madrid'de takım doktoru kovuldu! Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı

Real Madrid'de başta Arda Güler olmak üzere oyuncuların sürekli sakatlanması yönetimi harekete geçirdi. Eflatun beyazlı ekip yaşanan sürekli sakatlıklar nedeniyle kulübün baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

12 Kasım 2023 Pazar 15:14 - Güncelleme:
Real Madrid'de takım doktoru kovuldu! Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı
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Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, kulübün baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollarını ayırdı.

Real Madrid'in bu kararı almasında başta Arda Güler'in sakatlığı olmak üzere futbolcuların sakatlıklarının sürekli nüksetmesinin etkili olduğu ifade edildi.

3 KEZ SAKATLANDI!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 6 Temmuz'da transfer olan Arda Güler, 3 kez sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncu, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

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