İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7759
  • EURO
    7,3127
  • ALTIN
    355.668
  • BIST100
    90902.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de tasarrufa gitti! 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Spor

Real Madrid'de tasarrufa gitti! 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor

İspanya La Liga'nın köklü kulübü Real Madrid'de, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle liglerin ertelenmesi sonrası futbolcu maaşlarında kesintiye gitmeme kararı alınmasına karşın sürecin uzaması nedeniyle yönetim kurulu yeniden toplanarak tasarruf politikası izlenmesi gerektiği yönünde karar aldı. Bu doğrultuda sezon sonunda 7 oyuncuyla yolların ayrılarak 75 milyon euro tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 11:14
ABONE OL

Real Madrid Başkanı Florentino Perez daha önce koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinden dolayı futbolcuların maaşında kesintiye gitmeme kararı alırken, sürecin uzaması nedeniyle yönetim tekrar toplandı ve tasarruf politikası izlenmesi gerektiği belirtildi.

Real Madrid kulübü bu dönemde masrafları azaltmak için transfer döneminde bazı futbolcuları da elden çıkarmayı planlarken, aynı zamanda maaş indirimi yeniden gündeme geldi. Kulüp yönetimi ilk olarak sezon boyunca birçok kez sorunlarla gündeme gelen başta Gareth Bale olmak üzere James Rodriguez'i elden çıkarmayı düşünüyor.

7 FUTBOLCUNUN GÖNDERİLMESİ PLANLANIYOR

Real Madrid yönetimi James Rodriguez ve Gareth Bale dışında Vallejo, Odriozola, Ceballos, Brahim Diaz ve Mariano Diaz'ı satarak futbolcu maaşlarında 75 milyon euro civarında tasarruf planı yapıyor. Daha önce maaş indirimi konusunu erteleyen yönetim, bu konuyu tekrar gündemine aldı.

(Futbolarena)

Bakanlık harekete geçmişti! Hummalı çalışma havadan görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.