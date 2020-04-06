Real Madrid'de tasarrufa gitti! 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor

06 Nisan 2020 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 11:14

Real Madrid Başkanı Florentino Perez daha önce koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinden dolayı futbolcuların maaşında kesintiye gitmeme kararı alırken, sürecin uzaması nedeniyle yönetim tekrar toplandı ve tasarruf politikası izlenmesi gerektiği belirtildi.

Real Madrid kulübü bu dönemde masrafları azaltmak için transfer döneminde bazı futbolcuları da elden çıkarmayı planlarken, aynı zamanda maaş indirimi yeniden gündeme geldi. Kulüp yönetimi ilk olarak sezon boyunca birçok kez sorunlarla gündeme gelen başta Gareth Bale olmak üzere James Rodriguez'i elden çıkarmayı düşünüyor.

7 FUTBOLCUNUN GÖNDERİLMESİ PLANLANIYOR

Real Madrid yönetimi James Rodriguez ve Gareth Bale dışında Vallejo, Odriozola, Ceballos, Brahim Diaz ve Mariano Diaz'ı satarak futbolcu maaşlarında 75 milyon euro civarında tasarruf planı yapıyor. Daha önce maaş indirimi konusunu erteleyen yönetim, bu konuyu tekrar gündemine aldı.

(Futbolarena)