Real Madrid'in ABD hazırlık kampı kadrosu belli oldu

Yeni sezon öncesi 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarını ABD'de sürdürecek olan Real Madrid'in kamp kadrosu belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler'de kadroda yer alıyor.

ABD'de 4 farklı şehirde 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 'Soccer Champions Tour' a katılmak üzere ABD'ye hareket edecek olan Real Madrid 'in kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transferler Arda Güler, Jude Bellingham, Joselu' da yer aldı.

25 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Courtois, Lunin, Diego Pineiro, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz, Vini Jr, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz"