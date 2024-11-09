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Spor

Real Madrid'de yönetim düğmeye bastı! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi

İspanya Ligi devlerinden Real Madrid'de yönetim, hem Avrupa'da hem de ligde alınan başarısız sonuçların ardından düğmeye bastı. Bu kötü gidişatın ardından yönetim, Ancelotti'ye Arda Güler'in takımda daha fazla süre almasını gerektiğini iletti.

9 Kasım 2024 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Real Madrid'de yönetim düğmeye bastı! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi
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Real Madrid'de kötü gidişat sonrası Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri artık yüksek sesle tartışılır oldu. Bu tartışmalarda en fazla öne çıkan konu ise Arda Güler'e az süre verilmesi.

Marca'da yer alan habere göre Ancelotti'nin Arda Güler'e süre vermemesinden Real Madrid yönetimi de rahatsız. Yönetim, Carlo Ancelotti'den Arda Güler'i ilk 11'de maçlara başlatmasını beklemiyor.

Ancak Mbappe ile bağlantı kurabilecek ve skor katkısı yapabilecek milli futbolcunun daha fazla dakika almasını istiyor.

Arda Güler'in yakın çevresi ise geçen sezonun sonunda ortaya koyduğu performansa rağmen Arda Güler'in Ancelotti'de neden güvensizlik duygusu yarattığını anlayamıyor.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

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