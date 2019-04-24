Real Madrid'de 5 futbolcunun bileti kesildi

Yaz transfer dönemi için yaklaşık 500 milyon Euro bütçe ayıran Eflatun-Beyazlılar’ın hedefinde Mbappe, Hazard, Pogba gibi isimler bulunurken yolların ayrılacağı futbolcular da belirlendi. Teknik Direktör Zinedine Zidane, yönetime 5 kişilik kara listeyi sundu.

İLK SIRADA BALE VAR

Rekor bedelle Real Madrid’e transfer olan Gareth Bale, listenin en tepesinde bulunuyor. Başkent ekibi, 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu etkisiz performansı, çok sık sakatlanması ve takımın en fazla maaş alan oyuncularından biri olması sebebiyle gözden çıkardı.

Zizou’nun listesindeki diğer isimler ise Marcos Llorente, Dani Ceballos, Sergio Reguilon ve Mariano Diaz.

Geleceği henüz netleşmeyen Keylor Navas, Raphael Varane ve Isco da topun ağzında.