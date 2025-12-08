Real Madrid'den 1 maç kredi! Xabi Alonso için kritik eşik

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, son 7 maçtaki kötü gidişatın ardından Xabi Alonso ile bu sabah bir toplantı yaptı.

VALDEBEBAS'TA TOPLANTI

El Mundo'da yer alan habere göre; Başkan Perez ve Real Madrid İcra Kurulu üyeleri, bu sabah Valdebebas'taki kulüp tesislerinde bir araya geldi. Xabi Alonso'nun ve takımın durumunun tartışıldığı toplantıda görüş ayrılığına rağmen, 1 maçlık kredi fikri ağırlık kazandı.

XABI'YE SÖYLEDİ: "SON ŞANSIN"

Florentino Perez, icra kurulu toplantısı sonrası Xabi Alonso ile görüşerek Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester City maçının son şansı olduğunu ve Bernabeu'da galibiyet gelmemesi halinde görevine son verileceğini belirtti.

SOYUNMA ODASIYLA ARASI BOZUK

Soyunma odasının büyük bir kısmının Xabi Alonso'ya karşı olduğu biliniyordu, bu da Madrid gibi bir takımda sürdürülemez bir durum olarak toplantıda ifade edildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

La Liga'daki son 5 maçında 1 kez kazanan ve Barcelona'nın 5 puan önündeyken 4 puan gerisine düşen Real Madrid'de yönetim bir yandan yeni teknik direktör arayışlarına ve temaslarına başladı.

A PLANI: JÜRGEN KLOPP

Real Madrid'in sezonu kurtarma adına takıma direkt etki edebilecek Jürgen Klopp'u a planı olarak değerlendirdiği ve ilk temasların çok yakın zamanda gerçekleşeceği kaydedildi.

LIVERPOOL'DAN SONRA TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Liverpool'dan sonra takım çalıştırmayan ve Red Bull'da Global Sportif Direktörlük görevini icra eden Jürgen Klopp'un görevi kabul etmemesi durumunda rota alternatif plan devreye sokulacak.

KLOPP OLMAZSA ZIDANE

Real Madrid'in alternatif planı ise kulüpte iki kez teknik direktörü görevini yürüten, adı son dönemde Fransa Milli Takımı ile anılan Zinedine Zidane oldu.

REAL MADRID İLE 11 KUPA KAZANDI

Zidane, Real Madrid teknik direktörü olarak 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası kazandı.