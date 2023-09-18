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Spor

Real Madrid'den 5'te 5 geldi!

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 yenerek 5'te 5 yaptı ve haftayı lider kapattı.

18 Eylül 2023 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
Real Madrid'den 5'te 5 geldi!
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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

Maçın henüz 5. dakikasında Barrenetxea'nın golüyle öne geçen Real Madrid ilk yarıyı yenik durumda kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip 46'da Valverde ile eşitliği yakaladı. 60. dakikada bu kez Joselu sahneye çıkarak takımını öne geçiren isim oldu ve Real Madrid üç puanı almayı başardı.

Mücadelede ayrıca Fran Garcia yaptığı iki asistle maçın konuşulan ismi oldu.

Bu sonuçla Real Madrid 5'te 5 yaparak 15 puanla haftayı zirvede kapattı. Real Sociedad ise 6 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta ise Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken Real Sociedad ise evinde Getafe'yi ağırlayacak.

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