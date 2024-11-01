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Spor

Real Madrid'den açıklama geldi! İşte Arda Güler'in forma şansı bulamamasının nedeni

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yeterince süre alamaması İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili çıkan bir haberde antrenör ekibinden ismini vermek istemeyen bir kişi Arda'nın süre alamamasının nedenlerini açıkladı. İşte detaylar...

1 Kasım 2024 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Real Madrid'den açıklama geldi! İşte Arda Güler'in forma şansı bulamamasının nedeni
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, geçtiğimiz sezonun ardından 2024-25'te de beklediği süreleri henüz alabilmiş değil.

The Athletic'ten Guillermo Rai, Arda Güler'e dair dikkat çeken bir haber geçti.

Haberde Real Madridli taraftarların özellikle sosyal medyada Arda Güler'e daha fazla forma şansı verilmesi için Ancelotti'ye baskı yapıldığından bahsedildi.

Buna karşın Arda Güler'in düzenli forma şansı bulamamaktan şikayetçi olmadığına ve kendisine zamanın geleceğine inandığına dikkat çekildi.

İŞTE ARDA'NIN FORMA ŞANSI BULAMAMASININ NEDENİ

Antrenör ekibinden ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılan haberde Arda Güler'in, Mbappe ve Vinicius'un birlikte ilk 11'de yer almasından dolayı forma şansı bulamadığı vurgulandı.

Mbappe ve Vinicius ön alanda tercih edilip Arda Güler'in de ilk 11'de başladığı durumda teknik ekibin, takımın dengesinin bozulacağı endişesi yaşadığının altı çizildi.

Real Madrid'de Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Mbappe ve Vinicius'un dokunulmaz olduğu, bu durumun Arda Güler'in oynamasını zorlaştırdığı aktarıldı.

Yine de Rodrygo'nun yaşadığı sakatlığın, Arda Güler'in önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alacağı anlamına geldiğinden bahsedildi.

Avrupa'nın seçkin kulüplerinin Arda Güler'e ilgi duyduğu ancak kulübün ve oyuncunun şimdilik böyle bir seçeneği düşünmediği belirtildi.

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