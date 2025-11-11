Arda Güler, Carlo Ancelotti yönetiminde kısıtlı sürelerle geçen iki sezonun ardından Xabi Alonso'nun gelişiyle adeta kendini buldu. İspanyol hocanın ilk 11'indeki vazgeçilmezlerinden olan genç yıldız aldığı sürelerin hakkını veren bir performans ortaya koymayı başardı.

Özellikle hücuma yakın oynadığı maçlarda Kylian Mbappe ile olan uyumu dikkat çeken Arda Güler skor üretme anlamında da İspanyol devinin en kilit futbolcularından biri oldu. Bu performansı yakından takip eden iki İngiliz devi ise Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalmıştı.

ARDA GÜLER İÇİN KAPILAR KAPATILDI

İngiltere'nin iki büyük kulübü Manchester City ve Arsenal, Arda Güler transferi için ısrarını sürdürmüştü. Eflatuın beyazlılar, 20 yaşındaki genç yetenek için kararını verdi. İspanyol basınında yer alan haberde; Real Madrid'in hiçbir şekilde Arda Güler'in takımdan ayrılmasına onay verilmeyeceği bildirildi.

Haberde Xabi Alonso'nun milli futbolcuya duyduğu güvene vurgu yapılırken, Mbappe ile olan uyumunun da onu daha değerli kılan etkenlerden biri olduğuna değinildi.

16 MAÇTA 9 GOL KATKISI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 16 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu 1110 dakika süre alırken 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in piyasa değeri 60 milyon euro olarak belirlendi.