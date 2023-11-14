Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp 20 milyon euro gibi yüksek bir bedelle İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, istediği başlangıcı yapabilmiş değil. Genç yıldız, imza attığı günden bu yana geçirdiği üç sakatlık yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.

SON SAKATLIK MORALİNİ ÇOK BOZDU

Son maçlarda yedek kulübesinde bulunsa da teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oyuna dahil edilmeyen Arda Güler, antrenman temposunu yükseltmeye başlamışken yine sakatlanınca bir hayli üzgün duruma gelmişti. Real Madrid, futbolcusunun psikolojisini koruma amacıyla önemli bir karar aldı.

TÜM RÖPORTAJ TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberde son zamanlarda üst üste yaşanan sakatlıkların ardından mental olarak kötü durumda olan Arda Güler için, Real Madrid kulübünün bir karar aldığı belirtildi. İspanyol devi, genç yıldıza Türkiye'den gelen bütün röportaj ve haber tekliflerini reddetti. Alınan kararın en önemli sebebi ise bu dönemde milli futbolcunun rahat etmesini ve olumsuz her yorumdan uzak durmasını sağlamak olduğu belirtildi.

MEDYADAN UZAK TUTULACAK

Son olarak haberde Arda Güler'in bir süre medyadan uzak tutulacağına değinildi. Ayrıca "Kulüp yönetimi, 18 yaşındaki futbolcuyu korumak için sahalara dönene kadar en iyisinin bu olduğuna inanıyor." yorumu yapıldı.

www.star.com.tr