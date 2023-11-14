İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6447
  • EURO
    30,6956
  • ALTIN
    1792.92
  • BIST100
    7595.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'den Arda Güler'e medya yasağı! İspanyollar duyurdu...
Spor

Real Madrid'den Arda Güler'e medya yasağı! İspanyollar duyurdu...

La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler için gelen röportaj tekliflerini reddediyor. Eflatun beyazlıların genç oyuncuyu medyadan uzak tutma kararı aldığı belirtildi. İşte Arda Güler haberinin detayları…

14 Kasım 2023 Salı 12:07 - Güncelleme:
Real Madrid'den Arda Güler'e medya yasağı! İspanyollar duyurdu...
ABONE OL

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp 20 milyon euro gibi yüksek bir bedelle İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, istediği başlangıcı yapabilmiş değil. Genç yıldız, imza attığı günden bu yana geçirdiği üç sakatlık yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.

SON SAKATLIK MORALİNİ ÇOK BOZDU

Son maçlarda yedek kulübesinde bulunsa da teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oyuna dahil edilmeyen Arda Güler, antrenman temposunu yükseltmeye başlamışken yine sakatlanınca bir hayli üzgün duruma gelmişti. Real Madrid, futbolcusunun psikolojisini koruma amacıyla önemli bir karar aldı.

TÜM RÖPORTAJ TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberde son zamanlarda üst üste yaşanan sakatlıkların ardından mental olarak kötü durumda olan Arda Güler için, Real Madrid kulübünün bir karar aldığı belirtildi. İspanyol devi, genç yıldıza Türkiye'den gelen bütün röportaj ve haber tekliflerini reddetti. Alınan kararın en önemli sebebi ise bu dönemde milli futbolcunun rahat etmesini ve olumsuz her yorumdan uzak durmasını sağlamak olduğu belirtildi.

MEDYADAN UZAK TUTULACAK

Son olarak haberde Arda Güler'in bir süre medyadan uzak tutulacağına değinildi. Ayrıca "Kulüp yönetimi, 18 yaşındaki futbolcuyu korumak için sahalara dönene kadar en iyisinin bu olduğuna inanıyor." yorumu yapıldı.

www.star.com.tr

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.