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Spor

Real Madrid'den Aurelien Tchouameni için 80 milyon euro

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Monaco forması giyen Aurelien Tchouameni'yi 80 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

24 Mayıs 2022 Salı 18:23 - Güncelleme:
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Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransız basınının haberine göre, 22 yaşındaki genç futbolcu transfer için Real Madrid'i seçti. İspanyol ekibi, bu transfer için Monaco'ya 80 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar ödeyecek. Real Madrid, ayrıca genç Fransız futbolcu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tchouameni, bu sezon Monaco'da bu sezon 50 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu maçlarda 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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