Real Madrid'den Conte bombası
La Liga'da beklentilerin altına kalan Real'de eleştirilen teknik direktör Julen Lopetegui yerine iki aday düşünüldüğü iddia edildi.
Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından göreve gelen ancak beklentilerin altında kalan Julen Lopetegui ile Real Madrid'in geleceği pek parlak gözükmüyor.
İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Real Madrid, Ekim ayında da kötü gidişatın sürmesi durumunda Julen Lopetegui'nin görevine son verecek.
CONTE VEYA SOLARI
Real Madrid'in yeni teknik direktörü için ise iki aday gösterildi. İspanyol ekibinin Lopetegui'yi kovması halinde Antonio Conte veya Santiago Solari'yi takımın başına getireceği belilrtildi.
Conte, Chelsea'den ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmamıştı. Real Madrid'in eski oyuncularından Solari ise 2016 yılından beri Real Madrid B takımını çalıştırıyor.
(Sporx)
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