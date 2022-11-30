Real Madrid'den, Galatasaray'a davet

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Milan, Arsenal ve Galatasaray'ı davet etmeyi planlıyor.

BR Football2un haberine göre, her yıl Eylül başında düzenlenen Santiago Bernabeu turnuvasına İspanyol devi, Galatasaray'ı davet etmeyi düşünüyor.

Santiago Bernabeu turnuvasının son maçı 2015 yılında Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanamıştı. Real Madrid, o maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

Bu sezon üst üste yıldız isimleri transfer eden Galatasaray, bu turnuva ile birlikte prestij kazanmak istiyor.

Ligde Dünya Kupası arasına girilirken lider Fenerbahçe'nin ardında iki puan eksik ile ikinci sırada bulunuyor.