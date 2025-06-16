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Spor

Real Madrid'den Ibrahima Konate hamlesi

İspanyol devi Real Madrid, Liverpool ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Ibrahima Konate için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 12:14 - Güncelleme:
Real Madrid'den Ibrahima Konate hamlesi
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Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Ibrahima Konate için harekete geçiyor.

Madrid'ın Konate'ye olan ilgisi zaten biliniyordu. 26 yaşındaki oyuncuya olan aşkları geçen ay yapılan haberlerle ortaya çıktı.

MARCA, Liverpool yetkililerinin, sözleşmesini bitmeden Bernabeu'ya ücretsiz olarak taşınan Alexander-Arnold durumunun tekrarlanmasından korktuklarını iddia ediyor. Kırmızılar ve Konate arasında bir uzatma konusunda görüşmeler devam ediyor, ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Madrid, Dean Huijsen'in Bournemouth'dan gelmesiyle birlikte merkez savunmadaki sorunlarını çözmek için zaten adımlar attı.

Antonio Rudiger, Eder Militao ve David Alaba gibi isimlerin hepsi son birkaç yılda sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve kulüp başkanı Florentino Perez tarafından belirgin bir şekilde daha genç seçenekler hedefleniyor.

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