Real Madrid, Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki İspanyol stoper Dean Huijsen'in transferini açıkladı.

Madrid ekibi, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek.

Huijsen, Real Madrid ile imzaladığı 5 yıllık sözleşme gereği sezon başına 9 milyon euro maaş alacak. Genç stoperin sözleşmesinde sezon başına 2 milyon euro da bonus bulunuyor.

JUVENTUS, 1 YAZ ÖNCE 15.2 MİLYON EURO'YA SATTI

Bournemouth, Dean Hujisen'i 2024 yılının Temmuz ayında 15,2 milyon euro ödeyerek Juventus'tan transfer etmişti.

20 YAŞINDA PREMİER LİG'DE 30 MAÇ

Bu sezon Bournemouth formasıyla 30 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 2320 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.