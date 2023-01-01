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Spor

Real Madrid'den Jude Bellingham harekatı! 100 milyon...

Borssia Dortmund'un İngiliz genç yeteneği Jude Bellingham, gösterdiği performans ile futbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Devre arası transfer döneminin en gözde oyuncularından biri olacak Bellingham için en güçlü aday Real Madrid. İşte detaylar...

SporX1 Ocak 2023 Pazar 21:21 - Güncelleme:
Real Madrid'den Jude Bellingham harekatı! 100 milyon...
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Real Madrid, Borussia Dortmund'un İngiliz süper yeteneği Jude Bellingham'i transfer etmek için büyük bir bütçe ayırdı.

ESPN'de yer alan habere göre; Real Madrid, Jude Bellingham için Borussia Dortmund'a 100 milyon avronun üzerinde bir teklif yapacak. Ocak ayında transfer görüşmelerini hızlandıracak olan Real Madrid, yaz aylarına kalmadan bu transferi bitirme niyetinde olduğu kaydedildi.

Liverpool'un da Bellingham için Dortmund ile temas halinde olmasının, Real Madrid'in bu transfere iyiden iyiye ağırlık verdiği belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gördüğü Bellingham için Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile iyi ilişkilerini de kullanacağının altı çizildi.

BELLINGHAM, TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Real Madrid'in bir yandan Bellingham'in çevresiyle de yakın temasta olduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği, İngiliz oyuncunun da Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Vinicius ve Rodrygo ile birlikte geleceğin Los Galacticos'u olmayı çok istediği vurgulandı.

17'SİNDE 25 MiLYON EURO ÖDENDİ

19yasindaki Jude Bellingham, 2020 yazinda Birmingham Gity'de Dortmund'a 25 milyon euro karşılığı transfer olmuştu. Bellingham, bu sezon 27 resmi maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.

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