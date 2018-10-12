Real Madrid'den Kane, Hazard ve Werner bombası
La Liga'da kötü günler geçiren Real Madrid; Harry Kane, Hazard ve Werner bombasını patlatmak üzere.
Real Madrid devre arası transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Portekizli yıldızın boşluğunu dolduramayan ve LaLiga'ya da istenilen başlangıcı yapamayan Real Madrid gözünü devre arası transfer dönemine dikti. Forvet hattındaki Karim Benzema ve Mariano'dan istenilen performansı alamayan Madrid ekibinin hedefindeki isim ise Harry Kane. Real yönetimi yaz transfer döneminde de İngiliz golcüyü transfer etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. İngiliz basını Real Madrid'in bu transfer için 200 milyon poundu gözden çıkardığını yazdı. Real yönetimi Kane haricinde Hazard ve Timo Werner ile de ilgileniyor.
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