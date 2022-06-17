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Spor

Real Madrid'den Karim Benzema'ya yeni sözleşme

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in yıldız golcü Karim Benzema ile yeni sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

17 Haziran 2022 Cuma 19:05 - Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga'yı ve Süper Kupası'nı kazanarak sezonu 3 kupayla tamamlayan Real Madrid bu süreçte gösterdiği olağanüstü performansıyla dikkatleri üzerine çeken Karim Benzema'ya da bir jest yapacak.

Marca'nın haberine göre; Los Galacticos, Fransız süperstarın 2023'te bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için harekete geçti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasının çok yakın olduğu kaydedildi.

34 yaşındaki forvet geride bıraktığımız sezonda çıktığı 46 maçta 44 gol, 15 asistle oynadı.

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