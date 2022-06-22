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Spor

Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye 180 milyon avro

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz yaz İspanyol ekibi Real Madrid'in, yıldız futbolcu Kylian Mbappe için verdiği 180 milyon avroluk teklifi reddettiğini söyledi.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
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Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, daha önce Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye Real Madrid'den gelen teklifi reddettiğini açıkladı. Al-Khelaifi, Real Madrid'den daha yüksek bir teklif almış olmasına rağmen Mbappe'nin, PSG'de kalmayı tercih ettiğini söyleyerek, "Geçen yaz Real Madrid'den gelen 180 milyon avroyu reddettim. Çünkü Kylian'ı tanıyordum. PSG'de kalmak istiyordu. Onu çok iyi tanıyorum, onun ve ailesinin ne istediğini biliyorum ve para için hareket etmiyorlar. Şehri, kulübü, ülkesi ve projemiz için burada oynamayı seçti. Sadece oynamayı ve kazanmayı düşünüyor" diye konuştu.

Al-Khelaifi ayrıca Avrupa Süper Ligi projesinin de gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

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