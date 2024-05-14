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Spor

Real Madrid'den Luka Modric kararı! Arda'ya piyango

Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric ile yollarını ayırma kararı aldı.

14 Mayıs 2024 Salı 22:01 - Güncelleme:
Real Madrid'den Luka Modric kararı! Arda'ya piyango
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La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Real Madrid bir yandan gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Luka Modric'in geleceği de belli oluyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Relevo'da yer alan habere göre Real Madrid yönetimi, 38 yaşındaki deneyimli yıldızın sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Haberin detaylarında Real Madrid'in kadroyu gençleştirmek istediği ve bundan dolayı Luka Modric'in sözleşmesini uzatmama kararı aldığı söylendi.

Real Madrid'de Arda Güler, Luka Modric'in yerine geçecek isim olarak görülüyor.

Luka Modric'in devam etmek istediği ve maaşında çok ciddi indirime gidebileceği ancak Real Madrid'in ayrılığı kesinleştirdiği de iddia edildi.

531 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid kariyerinde 531 resmi maça çıkan Luka Modric bu karşılaşmalarda 39 gol ve 86 asistlik skor katkısı sağladı.

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