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Spor

Real Madrid'den Lunin'e yeni sözleşme!

Real Madrid, Andriy Lunin'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Sezona üçüncü kaleci olarak başlayan ancak Courtouis ve Kepa'nın sakatlıklarıyla aldığı formayı iyi değerlendiren Ukraynalı kaleciye 2028 yılına kadar süren kontrat önerilecek.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 19:47 - Güncelleme:
Real Madrid'den Lunin'e yeni sözleşme!
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Thibaut Courtois'in sezon başında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Kepa'yı transfer eden Real Madrid'de, Andriy Lunin gösterdiği performansla kaleyi devralmıştı.

TAKDİR TOPLADI

Özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile penaltılara giden maçta yıldızlaşan Andriy Lunin'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid, 25 yaşındaki Ukraynalı kalecinin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Real Madrid yönetiminin, Andriy Lunin'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatılacağı ve maaşında iyileştirme yapılacağı söylendi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Madrid ile 29 resmi maça çıkan Andriy Lunin bu karşılaşmalarda 27 gol yerken, 12 maçta kalesini gole kapattı.

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