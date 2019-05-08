Real Madrid'den Mbappe için rekor transfer ücreti

La Liga'da Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından üçüncü sırada yer alan, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Real Madrid, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Teknik Direktör Zinedine Zidane yönetiminde yeni sezona eksiksiz bir şekilde girme hedefinde olan İspanyol ekibi, rotasını PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'ye çevirdi.

20 yaşındaki yıldızı astronomik bir bedelle transfer etmeye hazırlanan İspanyol kulübü, France Football'da yer alan habere göre transfer için 280 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.

280 Milyon Euro'luk Mbappé transferi gerçekleşmesi halinde, bu futbol tarihinde bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis ücreti olacak.

Madrid ekibi, daha önceki süreçte en yüksek rakamları 90.90 milyon Euro ile Gareth Bale, 84.60 Milyon Euro ile Cristiano Ronaldo ve 69.75 Milyon Euro ile Zinedine Zidana'a verdi.

Real Madrid 'nin Mbappe yanı sıra Neymar, Hazard, Pogba, Eriksen gibi isimlerle de ilgilendiği ifade ediliyor.