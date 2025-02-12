Real Madrid'den müthiş dönüş! Manchester City uzatmada yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya Real Madrid pozisyonlarla başladı ancak gol Manchester City'den geldi. İngiliz ekibi, golcü futbolcusu Erling Haaland'ın 19. dakikada attığı golle Real Madrid karşısında öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde 48 maçta 48 gol atan Norveçli yıldız, Real Madrid ağlarını ise ilk kez havalandırdı.

ARKA ARKAYA DİREKLER

Real Madrid, 25. dakikada gole yaklaştı. Vinicius'un vuruşu direkten dışarıya gitti. Manchester City'de ise 37. dakikada Akanji'nin kafa vuruşu direkten auta gitti.

Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve Manchester City, sahasında oynadığı maçta soyunma odasına 1-0 ile gitti.

HAALAND DİREĞE TAKILDI

Erling Haaland, 46. dakikada gole çok yaklaştı. Golcü futbolcu, bu dakikada yaptığı vuruşta üst direğe takıldı.

MBAPPE EŞİTLİĞİ BULDU

Real Madrid, 60. dakikada Manchester City karşısında eşitliği buldu. İspanyol devinin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 60. dakikada attığı golle birlikte skoru 1-1 yaptı.

HAALAND YİNE ATTI

Manchester City, 77. dakikada penaltı kazandı. Erling Haaland, 80. dakikada kullandığı penaltıda kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. Golcü futbolcu, Devler Ligi'ndeki gol sayısını da 49'a yükseltti. Manchester City, Haaland'ın penaltı golüyle Real Madrid karşısında 2-1 öne geçti.

BRAHIM DIAZ SAHNEDE!

Real Madrid'de oyuna 84. dakikada dahil olan Brahim Diaz, 86. dakikada Manchester City ağlarını havalandırdı. Manchester City'nin altyapısında yetişen Diaz, golün ardından sevinç yaşamadı.

BELLINGHAM SKORU BELİRLEDİ!

Real Madrid'de Jude Bellingham, son anlarda sahneye çıktı. İngiliz yıldız, 90+2'de attığı golle takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

RÖVANŞ TARİHİ

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.