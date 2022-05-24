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Spor

Real Madrid'den Rafael Leao hamlesi

Kylian Mbappe transferini gerçekleştiremeyen İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Milan'da forma giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

24 Mayıs 2022 Salı 19:13 - Güncelleme:
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Real Madrid, uzun süredir beklediği Kylian Mbappe transferinden istediği sonucu alamadı. Fransız yıldızın PSG'de kalma kararı sonrası yeni hedeflere yönelen Real Madrid'in listesinde ilk sırada Milan'dan Rafael Leao yer alıyor.

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Milan'dan Rafael Leao'nun transferini bitirmek istiyor. 22 yaşındaki oyuncu, şampiyon olduğu Milan'da çok iyi bir dönem geçirirken bonservisinin 100 milyon euro seviyelerinde olması bekleniyor.

Bu sezon Milan formasıyla Serie A'da çıktığı toplam 34 maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncu ile PSG'nin de ilgilendiği belirtilmekte.

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