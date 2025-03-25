Real Madrid'den rekor gelir! 589.8 milyon euroyu kasasına koydu

Real Madrid, 2024-25 sezonunun ilk yarısında (Temmuz-Aralık 2024) finansal anlamda büyük bir başarıya imza attı. AS tarafından yayınlanan ara mali rapora göre, İspanyol devi bu dönemde 589.8 milyon euro gelir elde ederek geçen sezonun aynı dönemine göre %27.9'luk önemli bir büyüme kaydetti.

Yenilenen Santiago Bernabéu Stadyumu, kulüp için önemli bir gelir kapısı olmaya devam ediyor. AS Gazetesine göre kulüp, maç dışı etkinliklerden 43,9 milyon euro, maç günlerinden ise 149,6 milyon euro gelir elde etti.

Ayrıca sezon başından bu yana oynanan 20 iç saha maçının 19'una 70.000'den fazla seyirci katıldı.

BEKLENTİ 1 MİLYAR

Haberin detaylarında mevcut performansın devam etmesi halinde Real Madrid'in, sezonu 1 milyar euroyu aşan gelirle tamamlayabileceği belirtildi.