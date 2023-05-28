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Spor

Real Madrid'den Roberto Firmino atağı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Roberto Firmino, sezon sonu itibari ile takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcü için Real Madrid'in devreye girildiği öğrenildi.

28 Mayıs 2023 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Real Madrid'den Roberto Firmino atağı!
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Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Roberto Firmino için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi Real Madrid, Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor.

Madrid ekibinin oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Roberto Firmino'nun İspanyol devi için tek öncelik olmadığı, listesinde 4-5 farklı oyuncunun daha olduğu ifade edildi.

FIRMINO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brezilyalı golcü bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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