İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6929
  • EURO
    43,5236
  • ALTIN
    3966.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid'den savunmaya takviye

İspanyol devi Real Madrid, savunma hattına Bournemouth'un genç yıldızı Dean Huijsen'i takviye etmek istiyor.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 15:46 - Güncelleme:
Real Madrid'den savunmaya takviye
ABONE OL

Real Madrid, Bournemouth'un genç yıldızı Dean Huijsen'i transfer ederek savunma hattına dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

19 yaşındaki stoper için 50 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi devreye girecek ve transferin üç taksitle ödeneceği belirtiliyor.

Arsenal'in uzun süredir radarında olan Huijsen için İspanyol devleri artık önde. Madrid'de bulunan oyuncu cephesi, beş yıllık sözleşmenin detaylarını görüşüyor. Bu sezon 33 maçta 3 gol ve 1 asist üreten Huijsen, Avrupa'nın en parlak savunma yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.