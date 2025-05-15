Real Madrid'den savunmaya takviye

Real Madrid, Bournemouth'un genç yıldızı Dean Huijsen'i transfer ederek savunma hattına dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

19 yaşındaki stoper için 50 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi devreye girecek ve transferin üç taksitle ödeneceği belirtiliyor.

Arsenal'in uzun süredir radarında olan Huijsen için İspanyol devleri artık önde. Madrid'de bulunan oyuncu cephesi, beş yıllık sözleşmenin detaylarını görüşüyor. Bu sezon 33 maçta 3 gol ve 1 asist üreten Huijsen, Avrupa'nın en parlak savunma yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.