Real Madrid'den son Kylian Mbappe hamlesi

Real Madrid, Ocak ayındaki transfer döneminde Kylian Mbappe için bir kez daha harekete geçecek.

SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYOR MU?

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol devi, 24 yaşındaki futbolcunun hala kendileriyle sözleşme imzalamak isteyip istemediğini öğrenmek istiyor.

GÖRÜŞME YAPABİLİR

İspanyol basınındaki haberde, Mbappe'nin, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sezon sonu biteceği ve bu nedenle Fransız yıldızın devre arasından itibaren istediği kulüple görüşme özgürlüğüne sahip olduğu hatırlatıldı.

CEVAP OLUMLU OLURSA...

Real Madrid'in Mbappe ile gerçekleştireceği temasların ardından oyuncu cephesinden transfer için olumlu bir yanıt gelmesi durumunda, kulübün 25 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalamak konusunda elini çabuk tutacağı belirtildi.

2022 ŞARTLARI SUNULACAK

İspanyol devinin, Mbappe'ye sunacağı sözleşme şartlarının ise 2022 yılındakiyle aynı olduğu iddia edildi.

130 MİLYON EURO İMZA PARASI

Real Madrid'in Fransız futbolcuya yıllık net 26 milyon euro maaş sunacağı ve 130 milyon euro da imza parası vereceği aktarıldı. Bu şartların, Mbappe'ye 2022 yılında da sunulan şartlarla aynı olduğu ifade edildi.

REKABET EDİLMEYECEK

Real Madrid'in, Mbappe için düşündüğü maaşın İspanyol devinin maaş yapısına uygun olduğu belirtildi. İspanyolların, PSG'nin Mbappe'yi takımda tutmak istemesi ve yıldız futbolcuya astronomik teklifte bulunması durumunda ise bu rakamlarla rekabet etmeyeceği kaydedildi.

MADRID TARİHİNE GEÇEBİLİR

Mbappe'nin Real Madrid'e söz konusu rakamlarla imza atması durumunda, önemli bir yıllık geliri bırakacağı ancak yine de Real Madrid tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olacağı aktarıldı.

SON ADIMLAR!

Öte yandan Real Madrid'in, Mbappe konusunda Ocak ayında yapacağı temasların Fransız yıldız için atılacak son adımlar olduğu kaydedildi.

DEFTERİ TAMAMEN KAPATABİLİR

Real Madrid'in, daha önce de yaşanan belirsizlikleri görmesi ya da Mbappe'nin transfer konusunda şüphede olduğunu düşünmesi durumunda Fransız yıldızın transferinin defterini tamamen kapatacağı aktarıldı. Ancak Real Madrid'in, Mbappe ile gerçekleştirdiği son temasta, yıldız futbolcunun Paris Saint-Germain ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Santiago Bernabeu'ya transfer olacağını söylediği hatırlatıldı.

KADROSUNA GÜVENİYOR

Real Madrid'in, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Kylian Mbappe için yıldız futbolcunun sözleşmesinin son dönemine girmesi nedeniyle hamle yapılmasının mantıklı olduğunu düşündüğü ifade edildi. Ancak Real Madrid'in, Mbappe'nin transferinin gerçekleşmemesi durumunda da kadrosundaki Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Rodrygo gibi isimlere güvendiği kaydedildi.

HAALAND DÜŞÜNCESİ

Real Madrid'in ayrıca, Erling Haaland'ın kariyerinde bir gün İspanyol devinde forma giymek istediğini bildiği ve bu nedenle acelesi olmadığı aktarıldı. İspanyol devinin yine de Mbappe için şartları zorlayacağı öne sürüldü.

İMZA ATTI DERKEN...

Kylian Mbappe, 2022 yılında da uzun bir süre Real Madrid'in transfer gündemini meşgul etmişti. İspanyol ekibine imza atması beklenen 25 yaşındaki yıldız, daha sonra fikir değiştirerek Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Paris Saint-Germain'de bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, 21 gol attı ve 2 asist yaptı.