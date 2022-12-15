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Spor

Real Madrid'den süper genç yetenek

Real Madrid, Palmeiras2ın süper genç yeteneği Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Real Madrid'den süper genç yetenek
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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı futbolcu Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşında olan Endrick'in reşit olacağı Temmuz 20024'te transfer edilmesi için Brezilya ekibi La Sociedade Esportiva Palmeiras ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Endrick'in önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek kulüp tesislerini ziyaret edeceği, daha sonra Brezilya'ya dönerek Temmuz 2024'e kadar Palmeiras'da oynamaya devam edeceğini kaydedildi.

İspanyol basını, Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin takibinde olan Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon avro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon avro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.

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