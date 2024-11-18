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Spor

Real Madrid'den transfer harekatı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid, sol bek rotasyonunu yenilemeyi planlıyor.

18 Kasım 2024 Pazartesi 23:39 - Güncelleme:
Real Madrid'den transfer harekatı
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid, sol bek rotasyonunu yenilemek için harekete geçti.

Cadena SER'in haberine göre; Real Madrid, mevcut sol bekleri Ferland Mendy ve Fran Garcia'yı satarak transfer geliri elde etmeyi planlıyor.

Haberde, Real Madrid'in bu oyuncuların yerine gelecek sezon Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Alphonso Davies ve Girona'da forma giyen Miguel Gutierrez'i transfer etmeyi planladığı yazıldı.

24 yaşındaki Alphonso Davies bu sezon Bayern ile çıktığı 15 maçta 3 asist kaydederken, 23 yaşındaki Miguel Gutierrez ise Girona ile çıktığı 17 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

  • RealMadrid
  • Miguel Gutierrez
  • Alphonso Davies

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