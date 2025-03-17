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Spor

Real Madrid'den transferde sürpriz hamle! İşte Arda Güler hakkında son durum

Bu sezon forma şansı bulmakta oldukça zorlanan milli yıldız Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınında çıkan habere göre, Real Madrid, Como ve Inter arasındaki transfer üçgeni 20 yaşındaki genç yıldızın geleceğini belirleyecek. İşte Arda Güler hakkında son durum...

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 13:17 - Güncelleme:
Real Madrid'den transferde sürpriz hamle! İşte Arda Güler hakkında son durum
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İspanyol devi Real Madrid'in, gelecek yaz Arda Güler'in de içinde yer aldığı ve transfer piyasasına sarsacak bir hamle yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid, Como ve Inter arasındaki transfer üçgeni, Arda'nın LaLiga takımındaki geleceğini de belirleyecek.

Real, geçtiğimiz yaz 20 yaşındaki Arjantinli 10 numarası Nico Paz'ı 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Como'ya satmıştı. İtalyan ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Paz'ın gelişiminden memnun olan Real Madrid'in, Como ile yapılan sözleşmede yer alan "geri satın alma" seçeneğini kullanacağı belirtildi.

Öte yandan Nico Paz'ın Madrid'e olası dönüşünün, Arda Güler'in satışının kapılarını açabileceği ileri sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU ETKİLİ OLABİLİR

LaLiga temsilcisinde forma şansı bulmakta zorlanan Arda için Inter'in devreye girebileceği ve İtalyan kulübünün futbolcu için ciddi bir seçenek olabileceği vurgulandı.

Haberde, Arda Güler'in Inter'e transferi için Hakan Çalhanoğlu'nu kilit rol oynamasının beklendiği belirtildi.

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