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Spor

Real Madrid'den Xabi Alonso operasyonu

La Liga'da başarısız bir sezon geçiren ve şampiyonluğu büyük oranda Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de, Carlo Ancelotti'nin ayrılması durumunda gözler Xabi Alonso'ya çevrildi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Real Madrid'den Xabi Alonso operasyonu
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Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid'de teknik direktörlük için yeni bir gelişme yaşandı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Real Madrid, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması halinde Bayer Leverkusen'i çalıştıran eski futbolcusu Xabi Alonso'yu göreve getirmek istiyor. Haberde, 41 yaşındaki Alonso'nun teknik direktörlük için en güçlü aday olarak görüldüğü ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de İspanyol teknik adama "ideal çözüm" olarak baktığı yazıldı.

Ancelotti'nin yerine düşünülen bir diğer ismin de Real Madrid'in efsane kaptanlarından Raul olduğu ancak Alonso'nun, Raul'den daha önde görüldüğü aktarıldı.

TOTTENHAM DA İSTİYOR

Öte yandan Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre; Antonio Conte'nin ayrılığının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmayan Tottenham'ın da Xabi Alonso'yu gündemine aldığı ifade edildi. Haberde, İngiliz ekibinin Alonso veya Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirmek istediği yazıldı.

Bayer Leverkusen ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Xabi Alonso, 2022 Ekim ayında 17. sıradan teslim aldığı Bayer Leverkusen'i ligde 6. sıraya, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finale taşımıştı.

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