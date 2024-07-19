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Spor

Real Madrid'in Alexander-Arnold planı!

Kylian Mbappe'yi bonservissiz şekilde kadrosuna katan Real Madrid, gelecek sezon sonunda da İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'ı bedelsiz olarak transfer etmeyi planlıyor.

19 Temmuz 2024 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Real Madrid'in Alexander-Arnold planı!
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Kylian Mbappe transferi ile büyük sükse yaratan Real Madrid, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı.

AS'ın haberine göre; Real Madrid, Liverpool'da forma giyen İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'ı gelecek sezon bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

İngiliz oyuncuya büyük bir hayranlık besleyen kulüp yönetiminin, Dani Carvajal'in ilerleyen yaşı sebebiyle sağ bek transferine öncelik verdiği ve Trent'in de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 3 gol 9 asistlik performans gösterdi.

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