Real Madrid'e Alaba'dan kötü haber! Merdivenleri bile çıkamıyor

Real Madrid'e 32 yaşındaki stoperi David Alaba'dan kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te de forma giyemeyen Avusturyalı futbolcu David Alaba'nın sakatlığı beklenenden daha ciddi durumda.

MERDİVEN BİLE ÇIKAMIYOR

Sol dizinden ameliyat olan Alaba'nın ülkesi için desteğe gittiği EURO 2024'te merdivenlerden çıkmaya zorlandığı ve bazen de çıkamadığı ifade edildi.

Deneyimli oyuncunun 2025 yılına kadar Real Madrid forması giymesinin zor olduğu aktarıldı.