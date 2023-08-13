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Spor

Real Madrid'e bir kötü haber daha! Militao'nun çapraz bağında yırtık tespit edildi

İspanya devi Real Madrid, Athletic Bilbao maçında sakatlanan Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

13 Ağustos 2023 Pazar 15:28 - Güncelleme:
Real Madrid'e bir kötü haber daha! Militao'nun çapraz bağında yırtık tespit edildi
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Real Madrid'in LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile oynadığı maçta sakatlık yaşayarak oyundan alınan Brezilyalı stoper Eder Militao'nun sakatlığının ne seviyede olduğu belli oldu.

ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI YIRTILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve oyuncunun kısa sürede ameliyat edileceği açıklandı. Yıldız oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KULÜP REVİRE DÖNDÜ

Real Madrid'de üst üste yaşanan sakatlıklar, kulüpte moralleri bozmuş durumda. Önce menisküs yırtığı sebebiyle Arda Güler'in ameliyat olacağı ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, ardından önce kaleci Thibaut Courtois sonra da Eder Militao ön çapraz bağlarından sakatlık yaşadı.

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