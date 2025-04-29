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Spor

Real Madrid'e çağrıda bulundu! Rio Ferdinand'dan Arda Güler sözleri

Eski İngiliz futbolcu ve yorumcu Rio Ferdinand, milli futbolcu Arda Güler için Real Madrid'e çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Rio Ferdinand, genç yıldızın daha fazla süre bulması için çağrıda bulundu. İşte Rio Ferdinand'ın Arda Güler sözleri...

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 17:21 - Güncelleme:
Real Madrid'e çağrıda bulundu! Rio Ferdinand'dan Arda Güler sözleri
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İspanya'da Real Madrid'in kötü günler geçirdiği sırada Carlo Ancelotti'nin milli futbolcumuz Arda Güler'i kulübeye hapsetmesi tepkilere neden olurken, bu kez konuyla ilgili Rio Ferdinand görüşünü dile getirdi.

Bir zamanların en iyi defans oyuncularından biri olan İngiliz stoper Rio Ferdinand, sosyal medya hesabından Arda Güler için paylaşım yaptı.

Rio Ferdinand, yetenekleri tartışılmayan milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'de daha çok süre alması gerektiğini savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rio Ferdinand, "Real Madrid'in bir sorunu var. Toni Kroos emekli oldu ve Luka Modric artık eskisi kadar genç değil. Bu Madrid takımı, bir oyun kurucuya, tempoyu belirleyen bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Harika oyuncuları var ama bu önemli öğe şu anki kadroda eksik. Arda Güler, genç ve fiziksel olarak gelişebilir ama bazı oyuncular fiziksel güce dayanmak zorunda değildir (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi gibi). Ona zaman ve etrafında doğru yapı verilirse, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu ritmi sağlayabilir ve oyunu kontrol edebilir!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın altında dünya üzerindeki yüzlerde futbolsever görüşlerini yazdı. Yorumlarda birçok kişi, Arda Güler'e haksızlık yapıldığını dile getirdi.

Real Madrid'de 37 maçta toplam 1388 dakikada süre alan Arda Güler, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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