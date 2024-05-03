İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3452
  • EURO
    34,8723
  • ALTIN
    2394.26
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid'e Courtois müjdesi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Courtois'nın cumartesi günü oynanacak Cadiz maçında forma giyeceğini açıkladı.

3 Mayıs 2024 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Real Madrid'e Courtois müjdesi!
ABONE OL

Real Madrid'de çapraz bağ yırtığı ve menisküs sakatlığı yaşayan ve sezon başından bu yana forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois heyecanı yaşıyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Courtois'nın cumartesi günü oynanacak Cadiz maçında forma giyeceğini açıkladı.

Ancelotti yaptığı açıklamada, 'Thibaut Courtois'nın durumu iyi. Militao'nun dönüşü gibi bu da bizim için çok iyi bir haber." dedi.

Sözlerine devam eden Ancelotti, 'Thibaut çok heyecanlı. Hepimiz onun geri döndüğüne sevindik. Cadiz'e karşı onu sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli antrenör, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçında kalede Andrei Lunin'in olacağını da sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.