Real Madrid'e Courtois müjdesi!

Real Madrid'de çapraz bağ yırtığı ve menisküs sakatlığı yaşayan ve sezon başından bu yana forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois heyecanı yaşıyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Courtois'nın cumartesi günü oynanacak Cadiz maçında forma giyeceğini açıkladı.

Ancelotti yaptığı açıklamada, 'Thibaut Courtois'nın durumu iyi. Militao'nun dönüşü gibi bu da bizim için çok iyi bir haber." dedi.

Sözlerine devam eden Ancelotti, 'Thibaut çok heyecanlı. Hepimiz onun geri döndüğüne sevindik. Cadiz'e karşı onu sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli antrenör, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçında kalede Andrei Lunin'in olacağını da sözlerine ekledi.