İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2022 Pazar / 5 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
Spor

Real Madrid'e Girona çelmesi

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Girona ile 1-1 berabere kaldı.

AA30 Ekim 2022 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Real Madrid'e Girona çelmesi
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Lider Real Madrid'in ligde kalma mücadelesi veren Girona'yı konuk ettiği maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Eflatun beyazlılar 70. dakikada Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçerken, Girona 80. dakikada Cristhian Stuani'nin penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.

Maçın 90+1. dakikasında Real Madrid'de Toni Kross ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

La Liga'da namağlup unvanını koruyan tek takım olan Real Madrid, Girona karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yarışında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

Puanını 32'ye çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın (31) önünde liderliğini sürdürdü.

Girona ise puanını 10'a çıkardı.

Diğer yandan Real Madrid'te sakalığı devam eden Karim Benzema, art arda üçüncü maçta forma giyemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.