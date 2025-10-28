Real Madrid'e kötü haber! Dani Carvajal ameliyat edildi

Real Madrid kaptanı Dani Carvajal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

El Clasico'da Barcelona mücadelesiyle sahalara dönen İspanyol oyuncu, yaşadığı yeni sorun nedeniyle yeniden operasyon geçirecek.

2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan kontrollerde Carvajal'ın dizinde "serbest eklem cismi" tespit edildiği ve bunun cerrahi müdahale ile temizlendiği belirtildi. Real Madrid resmi olarak dönüş süresi vermese de, oyuncunun 2 ila 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.