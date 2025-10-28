İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,963
  • EURO
    48,9089
  • ALTIN
    5328.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'e kötü haber! Dani Carvajal ameliyat edildi
Spor

Real Madrid'e kötü haber! Dani Carvajal ameliyat edildi

Real Madrid'in deneyimli futbolcu Dani Carvajal'den kötü haber geldi. 33 yaşındaki futbolcu sağ dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

HABER MERKEZİ28 Ekim 2025 Salı 15:55 - Güncelleme:
Real Madrid'e kötü haber! Dani Carvajal ameliyat edildi
ABONE OL

Real Madrid kaptanı Dani Carvajal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

El Clasico'da Barcelona mücadelesiyle sahalara dönen İspanyol oyuncu, yaşadığı yeni sorun nedeniyle yeniden operasyon geçirecek.

2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan kontrollerde Carvajal'ın dizinde "serbest eklem cismi" tespit edildiği ve bunun cerrahi müdahale ile temizlendiği belirtildi. Real Madrid resmi olarak dönüş süresi vermese de, oyuncunun 2 ila 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.