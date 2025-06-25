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Spor

Real Madrid'e kötü haber! Jude Bellingham ameliyat olacak

Bir süredir omuz ağrısı yaşayan Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından ameliyat olacak ve uzunca bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Real Madrid'e kötü haber! Jude Bellingham ameliyat olacak
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Real Madrid'in 21 yaşındaki orta saha yıldızı Jude Bellingham, uzun süredir yaşadığı omuz ağrısı nedeniyle 2025'in geri kalanında forma giyemeyecek. Kulüpler Dünya Kupası'nın sona ereceği 13 Temmuz'un hemen ardından ameliyat masasına yatacak olan İngiliz futbolcu, tedavi süreci boyunca sahalardan uzak kalacak.

İspanyol gazeteci Alberto Pereiro'nun Onda Cero'da aktardığına göre, ameliyat sonrası Bellingham'ın bu yıl sahalara dönmesi beklenmiyor. Oyuncunun önceliği ise 2026 Dünya Kupası öncesi tam sağlığına kavuşmak. "Uzun zamandır bu anı bekliyordum, artık sabrım kalmadı," diyen Bellingham, yaşadığı fiziksel rahatsızlığın artık dayanılmaz hale geldiğini vurguladı.

Real Madrid için bu gelişme büyük bir kayıp olarak yorumlanırken, teknik ekip yeni sezon planlamasında bu eksikliği gidermek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

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